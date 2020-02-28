Тезис о Боге появится в обновленной Конституции

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Сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию Андрей Клишас рассказал, что упоминание Бога появится в третьей главе обновленного основного закона, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что при этом принцип светского государства, прописанный в статьях 14 и 28 Конституции, никуда не денется. Кроме того, сохранится пункт, гарантирующий свободу вероисповедания в России.

"Каждый сам определит свое отношение к Богу, но с необходимостью уважения к памяти предков, которые с верой в Бога передали нам великую страну, думаю, согласится каждый гражданин России", – отметил Клишас.

Ранее стало известно, что законопроект об уголовной ответственности за нарушения при голосовании по поправкам в Конституцию рассмотрят в Госдуме.

Голосование по поводу изменений в основном законе состоится 22 апреля. Этот день объявили выходным. Ранее стало известно, что в рабочую группу поступило около 900 предложений по поправкам в Конституцию РФ.