Проект о наказании за нарушения на голосовании по Конституции внесен в ГД

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Законопроект об уголовной ответственности за нарушения при голосовании по поправкам в Конституцию рассмотрят в Госдуме. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ внесли в ГД депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Изменения могут появиться в статьях "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий", "Фальсификация избирательных документов, документов референдума", "Фальсификация итогов голосования", "Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме" УК РФ. Крашенинников заявил, что наказание может составить до 4 лет лишения свободы.

Планируется, что общероссийское голосование будет проходить 22 апреля с 8:00 до 20:00. Этот день должны сделать оплачиваемым выходным: россиянам не придется брать его за свой счет.

Владимир Путин рассказал, что поступило уже около 900 предложений по поправкам. Президент отметил, что инициативы поступают от разных людей и они посвящены важным темам в разных областях.

Впервые идею о поправках в Конституцию российский лидер озвучил 15 января во время своего послания Федеральному собранию. По данным ВЦИОМ, голосовать планируют около 66% россиян.

Была создана рабочая группа, занимающаяся предложениями. В ее составе – 75 человек из разных сфер. В их числе писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев и другие.

Внесение поправок продлили до 2 марта. Изначально принимать их собирались до 14 февраля.