В Госдуму внесли поправки о дате голосования по изменениям в Конституции

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Общероссийское голосование планируется 22 апреля с 8:00 до 20:00 по местному времени. Поправку внесли в комитет Госдумы по госстроительству, передает РИА Новости.

"Предлагается закрепить в статье 2 законопроекта, посвященной вопросам подготовки и проведения общероссийского голосования, что днем общероссийского голосования является 22 апреля 2020 года, который объявляется нерабочим днем. Указывается, что общероссийское голосование будет проводиться с 08:00 до 20:00 по местному времени", – отметил глава комитета Павел Крашенинников.

Он ранее рассказал, что дату одобрил Владимир Путин. 22 апреля посчитали оптимальным, поскольку к 19 апреля заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан.

Отмечалось, что день голосования по поправкам в Конституцию сделают оплачиваемым выходным. По словам Крашенинникова, гражданам не придется брать выходной за свой счет, чтобы участвовать в голосовании.

Президент сообщил, что поступило около 900 предложений о поправках. Он уточнил, что инициативы посвящены разным проблемам.

Впервые идею о внесении поправок в Конституцию российский лидер озвучил 15 января во время своего послания Федеральному собранию. По данным ВЦИОМ, около 66% россиян планируют проголосовать.

В том же месяце была создана рабочая группа, принимавшая предложения по поправкам. В ее составе – 75 человек из разных сфер. В их числе писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев и другие.

В группе выделили пять тематических подгрупп. Это блоки "Социальные вопросы, наука, культура", "Международное право", "Федеральные органы законодательной и исполнительной власти", "Судебная власть и прокуратура" и "Единая публичная власть, местное самоуправление". Инициативы по изменениям в основном законе принимаются до 2 марта.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков призвал не считать голосование формальностью. Представитель Кремля объяснил, что необходимости в голосовании не было, но на нем настоял Путин.