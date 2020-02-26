Крашенинников назвал вопрос "обнуления" президентских сроков юридически неактуальным

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Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников прокомментировал мнение бывшего помощника президента Владислава Суркова об "обнулении президентских сроков", сообщает ИА "НСН".

Он подчеркнул, что такая постановка вопроса юридически неактуальна. Проблема "обнуления" срока может волновать только конспирологов.

"Он с точки зрения конспирологии, на которую мы влиять не можем, конечно, будет всегда актуален. А с точки зрения юридической он, конечно, не имеет под собой никаких оснований", – сказал Крашенинников.

Ранее Сурков сообщил, что необходимость "обнулить" президентские сроки будет юридически обоснованной после принятия поправок в Конституцию. В Кремле поспешили отметить, что Сурков высказал частное мнение гражданина России, которая не имеет ничего общего с позицией государства.

В среду стало известно, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля. Этот день сделают оплачиваемым выходным.