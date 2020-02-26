В Кремле прокомментировали заявление Суркова об "обнулении" президентского срока

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о заявлении экс-советника главы государства Владислава Суркова об "обнулении" президентских сроков. Об этом сообщает "Газета.ру".

Представитель Кремля объяснил, что Сурков высказал частное мнение гражданина России.

"Нужно отметить, что с недавних пор Сурков является физическим лицом, который не является сотрудником администрации президента. Это мнение россиянина, пусть и очень компетентного", – заявил Песков.

В среду, 26 февраля, ряд СМИ сообщили об идее обнулить президентские сроки, которую высказал Владислав Сурков в интервью. По мнению бывшего представителя администрации главы государства, такая потребность будет обусловлена юридически после принятия поправок в Конституцию.

Ранее президент РФ Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника. На этом посту Сурков проработал с 2013 года. Как заявил Дмитрий Песков, экс-помощник президента решил покинуть пост по собственному желанию.

Сам Владислав Сурков подтвердил, что решил уйти сам. Кроме того, специалист пояснил, что не сожалеет о принятом решении.

