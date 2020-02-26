Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

14:38

В Кремле прокомментировали заявление Суркова об "обнулении" президентского срока

политика общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о заявлении экс-советника главы государства Владислава Суркова об "обнулении" президентских сроков. Об этом сообщает "Газета.ру".

Представитель Кремля объяснил, что Сурков высказал частное мнение гражданина России.

"Нужно отметить, что с недавних пор Сурков является физическим лицом, который не является сотрудником администрации президента. Это мнение россиянина, пусть и очень компетентного", – заявил Песков.

В среду, 26 февраля, ряд СМИ сообщили об идее обнулить президентские сроки, которую высказал Владислав Сурков в интервью. По мнению бывшего представителя администрации главы государства, такая потребность будет обусловлена юридически после принятия поправок в Конституцию.

Ранее президент РФ Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника. На этом посту Сурков проработал с 2013 года. Как заявил Дмитрий Песков, экс-помощник президента решил покинуть пост по собственному желанию.

Сам Владислав Сурков подтвердил, что решил уйти сам. Кроме того, специалист пояснил, что не сожалеет о принятом решении.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика