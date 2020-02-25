Решений о дате голосования по поправкам в Конституцию пока нет – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата голосования по поправкам в Конституцию пока не объявлялась.

"Не секрет, что на среду готовится встреча Путина с членами рабочей группы. Можно предположить, что если этот вопрос будет поставлен на повестку дня, то он будет обсужден", – цитирует его "Газета.ру".

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отмечал, что, вероятно, это будет выходной день. Скорее всего, голосование состоится до майских праздников, добавил он. Зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев обратил внимание, что в ЦИК не исключают досрочного голосования.

15 января глава государства во время послания Федеральному собранию анонсировал изменение Конституции. В частности, он предлагал закрепить в основном документе статус Государственного совета и наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру на пост премьер-министра.

Была создана рабочая группа по подготовке изменений. Сопредседателем стал глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Всего в нее вошли 75 человек из разных сфер, в том числе писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев и другие.

Совет Госдумы продлил до 2 марта внесение поправок в законопроект об изменениях в Конституцию РФ. Изначально комитет планировал принимать поправки до 14 февраля.