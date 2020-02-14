В ЦИК рассказали о возможности досрочного голосования по Конституции

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Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев прокомментировал Москве 24 возможность досрочного голосования в рамках общероссийского референдума по поправкам в Конституцию. В ЦИК не исключают наличия такой возможности в формате голосования.

"На тех выборах, которые мы проводили, у нас было досрочное голосование в труднодоступных, отдаленных местах, – пояснил замглавы ЦИК. – Что касается общероссийского голосования, то его проведение никаким законом не регулируется. Поэтому будет подготовлено специальное постановление Центральной избирательной комиссии, которое определит, что можно делать, что нельзя. Но исходить, на мой взгляд, нужно из того, что каждый избиратель должен получить возможность выразить свою точку зрения, где бы он ни находился".

Булаев добавил, что окончательно дата голосования еще не назначена, в настоящее время рассматриваются несколько вариантов. "Обсуждается 12-е (апреля. – Прим. ред.), 19-е, 26-е, 22-е, 8 мая", – пояснил представитель Центризбиркома.

Зампред ЦИК добавил, что комиссия готова к проведению голосования по изменениям в Конституции. "Центральная избирательная комиссия находится в режиме постоянной готовности, поскольку выборы у нас идут перманентно – каждую неделю. И каждый год – большие выборы в единый день голосования. Плюс еще выборы депутатов Госдумы проходят, плюс проходят выборы президента. Поэтому комиссия не расслабляется. Мы всегда готовы", – добавил Булаев.

Член ЦИК Евгений Колюшин, в свою очередь, также не исключил возможности досрочно проголосовать за поправки в Конституцию.

"Местами и для каких-то категорий граждан, не для всей страны", – отметил он.

Путин одобрил идею сделать день голосования по Конституции выходным

14 февраля Владимир Путин поручил начать подготовку к проведению голосования по изменениям в Конституции РФ. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее стало известно, что день общероссийского голосования может быть объявлен выходным.

15 января Владимир Путин во время послания Федеральному собранию анонсировал изменение Конституции. В частности, он предложил закрепить в основном документе статус Государственного совета, а также наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру на пост премьер-министра.

Позже была создана рабочая группа по подготовке изменений в Конституции. Сопредседателем был назначен глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Всего в нее вошли 75 человек из разных сфер, в том числе писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев и другие.



Мария Ефимова