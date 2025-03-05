Путин призвал МВД жестко реагировать на преступления на почве религиозной нетерпимости

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Владимир Путин призвал МВД РФ жестко реагировать на преступления на почве религиозной и национальной нетерпимости. Об этом глава государства сказал на заседании коллегии министерства.

"Национальная и религиозная нетерпимость, агрессивный, воинствующий радикализм – это угроза единству и сплоченности многонационального народа России, мы с вами это хорошо понимаем, нашему суверенитету в конце концов и даже территориальной целостности страны. Жду от вас самой жесткой и оперативной реакции", – подчеркнул президент.

Также Путин считает, что важно использовать все инструменты для работы в этом направлении, в том числе профилактические мероприятия, взаимодействие с религиозными объединениями и институтами гражданского общества.

Ранее Путин назвал межнациональное и межрелигиозное согласие основой государственности РФ. Он подчеркнул, что россияне разных конфессий являются одним народом с одной родиной и общей ответственностью за ее благополучие и безопасность. Для духовных лидеров, пастырей, мусульман, христиан, последователей иудаизма, буддистов подобное единство общества является ценностью.