Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в ходе личной встречи поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с шестнадцатой годовщиной интронизации.

Отмечается, что встреча прошла в патриарших палатах Кремля. Российский президент преподнес патриарху букет белых роз.

27 января 2009 года поместный собор Русской православной церкви избрал митрополита Кирилла патриархом Московским и всея Руси, 1 февраля того же года состоялась его интронизация.

В РПЦ день интронизации отмечается как праздник. В этот день патриарх совершает богослужение в кафедральном храме Христа Спасителя, после чего его поздравляют и обсуждают результаты развития церкви за период его патриаршества.

Ранее патриарх предложил праздновать День столицы Российского государства 3 января в память о переносе митрополичьей кафедры из Владимира в Москву святителем Петром. Священнослужитель озвучил свою инициативу после литургии, которая прошла в Успенском соборе Кремля.

Он напомнил, что 3 января Русская православная церковь отмечает день памяти святителя Петра, митрополита Московского и всея Руси. Патриарх назвал его "основоположником Москвы как столичного града".