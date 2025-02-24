Верховный муфтий РФ подарил Путину щит и меч защитника Отечества

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин получил в подарок щит и меч защитника Отечества от председателя Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России, верховного муфтия Талгата Таджуддина.

Их встреча состоялась в Кремле. На нее Таджуддин и принес презенты. По его словам, подарки были заказаны еще в тот день, когда российский лидер объявил о начале спецоперации.

Кроме того, в тот же день ЦДУМ собрало расширенный пленум онлайн, обратилось ко всем региональным духовным правлениям и начало собирать войска, чтобы поддержать СВО, подчеркнул верховный муфтий.

"На самом деле Год защитника Отечества – он каждый год. У нас ни дня не может быть без защиты Отечества", – сказал Таджуддин.

Как он пояснил, щит защитника Отечества говорит о "стержне России, Булгарского царства и Российского царства". Двуглавый орел, изображенный на преподнесенном Путину подарке, был и гербом Булгарии, которая была зависимым вассальным государством Хазарии.

Также на предметах изображены Илья Муромец и национальный татарский герой, казненный фашистами поэт Муса Джалиль, указал председатель ЦДУМ.

"Даже когда в армии у нас служили мессу, Муса Джалиль сделал так, чтобы мусульмане не опозорили свою страну. Есть нам что защищать", – рассказал Таджуддин.

Путин, в свою очередь, отметил, что мусульмане и в настоящее время показывают самые лучшие качества.

"Воюют мужественно, героически практически на всех участках линии боевого соприкосновения", – указал российский лидер, поблагодарив Таджуддина за поддержку.

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