Путину и Аль Нахайяну подарили плюшевых медвежат в подмосковной гимназии Примакова

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Владимир Путин и лидер ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян посетили подмосковную гимназию имени Примакова, где им на память подарили плюшевых медвежат, сообщает РИА Новости.

Лидеры двух стран заглянули в кабинет биологии, где проходил совместный урок с учащимися Русской школы в Абу-Даби – филиала примаковской гимназии, который был открыт в 2021 году. Ребята из ОАЭ участвовали в занятии по видеосвязи.

Затем главы государств зашли в языковой класс, немного пообщались с ребятами и сделали совместное фото. Учащиеся произнесли несколько фраз на арабском языке, которые успели выучить за время занятий.

Также школьники вручили президентам две коробки с подарками. В них оказались медвежата – символы гимназии по имени Примус и красные толстовки. Путину подарили толстовку с логотипом гимназии Примакова, а Нахайяну – с логотипом центра международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования, открытого 21 октября.

По окончании осмотра гимназии лидеры двух стран расписались на стене возле их совместного фото.

Накануне, 20 октября, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян приехал в Россию с официальным визитом.

Владимир Путин поужинал с ним в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

На встрече Путин назвал обстановку на Ближнем Востоке очень сложной и предложил главе ОАЭ обсудить ситуацию. Он также поблагодарил Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за помощь его страны в организации обменов пленными с украинской стороной.

Официальные переговоры запланированы на понедельник, 21 октября. Затем, 22–24 октября, президент ОАЭ примет участие в мероприятиях саммита БРИКС, который пройдет в Казани.