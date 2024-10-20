Дома в центре Москвы окрасили в цвет флага ОАЭ

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Дома-книжки на улице Арбат в центре Москвы окрасили в цвет флага ОАЭ. Поводом послужил приезд в Россию с официальным визитом президента ОАЭ Мухаммеда ибн Заид Аль Нахайяна, сообщает РИА Новости.

20 октября Владимир Путин и Аль Нахайян поужинают в Ново-Огарево и в неформальной обстановке обсудят текущие вопросы. Официальные переговоры запланированы на понедельник.

Кроме того, президент ОАЭ примет участие в мероприятиях саммита БРИКС, который пройдет в Казани 22–24 октября.

Ранее Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан договорились подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве государств не в рамках саммита БРИКС, а при отдельном визите иранского лидера в РФ.

Таким образом стороны планируют подчеркнуть историческую важность этого соглашения. Договор будет полностью подготовлен и заключен "в ближайшем будущем".

Иранский лидер впервые после назначения на должность главы государства встретился с Путиным в столице Туркмении на полях международного форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития".