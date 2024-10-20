Путин планирует обсудить с президентом ОАЭ обстановку на Ближнем Востоке

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин начал неформальный ужин с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, который приехал в Россию с официальным визитом. Российский лидер принял коллегу в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

На встрече Путин назвал обстановку на Ближнем Востоке очень сложной и предложил главе ОАЭ обсудить ситуацию.

"В том числе поговорим, конечно, о ситуации на Ближнем Востоке", – анонсировал российский лидер.

Он также поблагодарил Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за помощь его страны в организации обменов пленными с украинской стороной. Путин намерен проинформировать президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна о ситуации вокруг Украины.

Ранее сообщалось, что дома-книжки на улице Арбат в центре Москвы окрасили в цвет флага ОАЭ. Поводом послужил приезд в Россию президента ОАЭ.

20 октября Владимир Путин и Аль Нахайян ужинают в Ново-Огарево. Официальные переговоры запланированы на понедельник.

Кроме того, президент ОАЭ примет участие в мероприятиях саммита БРИКС, который пройдет в Казани 22–24 октября.