Путин получил новогоднюю поделку от мальчика из ДНР

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Владимиру Путину передали новогоднюю поделку 10-летнего Тимура Падалки из города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает RT.

Мальчик сделал небольшое новогоднее дерево, а волонтеры передали его президенту. Все произошло на полях форума "Мы вместе".

Падалка признался, что был удивлен, когда ему рассказали, у кого находится его дерево. Мать мальчика отметила, что сын ежегодно принимает участие в школьном конкурсе.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко исполнила желания детей из Санкт-Петербурга и Курска в рамках акции "Елка желаний". Она подарила конструктор 6-летнему Диме, который в будущем хочет стать строителем. Матвиенко похвалила мальчика за любовь к кропотливому труду. Кроме того, парламентарий отметила, что приобретаемый во время сборки сложных конструкций опыт будет помогать ему не только в школе, но и при выборе профессии.

Также спикер Совфеда помогла сбыться желанию 11-летнего Арсения из Курской области – мальчик получил умные часы. Сейчас он живет в пункте временного размещения при колледже Санкт-Петербурга.

