Путин поддержал предложение Кадырова о строительстве мечети в Южном Бутове

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В Москве в районе Южного Бутово построят мечеть. Соответствующее предложение поддержал Владимир Путин во время переговоров с главой Чечени Рамзаном Кадыровым.

Мечеть возведут на улице, названной в честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Рамзан Кадыров добавил, что в Москве живет более 3 миллионов мусульман, поэтому для них нужно построить новые молитвенные сооружения.

"Нередко в праздничные дни из-за нехватки мечетей верующие вынуждены молиться на улице", – рассказал глава Чечни в своем телеграм-канале.

Ранее президент РФ в конце июня 2023 года посетил Джума-мечеть в Дербенте. Там он отметил, что взаимоуважение и хорошие отношения мусульман и христиан России способствуют укреплению единства народа страны.

Около 200 тыс верующих пришли в мечети столицы из-за праздника Курбан-байрам