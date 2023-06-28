В России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от других стран – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин в ходе посещения Джума-мечети в Дербенте заявил, что в России неуважительное отношение к Корану считается преступлением, в отличие от других стран.

"Эта мусульманская святыня и для всех других тоже должна и является святыней. Мы знаем, что в других странах поступают иначе. Не уважают религиозные чувства людей, а еще говорят, это не преступление", – цитирует РИА Новости главу государства.

По словам президента, в России неуважение к священной книге ислама является преступлением как по Конституции, так и по 282-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Он добавил, что это считается преступлением, неуважением, а также разжиганием межрегиональной и межконфессиональной розни.

Путин заявил, что в России всегда будут придерживаться этих законодательных правил.

28 июня президент Российской Федерации поздравил мусульман в РФ с Курбан-байрамом. Путин заявил, что данный праздник имеет глубокий духовный смысл. Кроме того, Курбан-байрам служит утверждению в обществе идеалов добра, милосердия и справедливости.

Президент также подчеркнул, что мусульманская община России играет большую роль в жизни страны, способствует сохранению традиционных семейных ценностей.

Около 200 тыс верующих пришли в мечети столицы из-за праздника Курбан-байрам