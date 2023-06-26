Празднование Курбан-байрама состоится в Москве 28 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В среду, 28 июня, мусульмане отметят праздник Курбан-байрам. Праздничные мероприятия по этому случаю пройдут на 53 площадках Москвы, сообщает портал мэра и правительства города.

Так, утром среды мероприятия для мусульман пройдут как в традиционных местах проведения праздников, так и на специально выделенных для этого площадках. В числе последних Фестивальная площадь в парке "Сокольники", а также территория Центра технических видов спорта "Москва" в ЮВАО.

В этот день для верующих также будет организована трансляция праздничных богослужений по телевизору. Из Московской соборной мечети с 09:00 трансляцию будет вести телеканал "Россия 1".

Отмечается, что традиционной составляющей Курбан-байрама является жертвоприношение. Тем не менее по договоренности властей и мусульманской общины города забой животных в этот день в пределах города производиться не будет.

Ранее сообщалось, что 28 июня из-за празднования Курбан-байрама изменятся маршруты некоторых автобусов. В частности, они не будут ходить мимо станции метро "Минская".

