Новогодние праздники в 2024 году продлятся с 1 по 8 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новогодние выходные в 2024 году продлятся с 1 по 8 января. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и соцзащиты РФ.

"Будем отдыхать с 1 по 8 января 2024 года (сами новогодние каникулы продлятся 10 дней и начнутся 30 декабря 2023 года)", – говорится в сообщении.

Из соответствующего проекта постановления ведомства, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, следует, что выпадающие на этот период выходные перенесут на другие дни.

Так, с субботы (6 января) выходной перенесут на 10 мая, а с воскресенья (7 января) – на 31 декабря 2024 года.

Кроме того, в 2024 году россияне будут отдыхать с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, с 28 апреля по 1 мая, с 9 по 12 мая, 12 июня, а также с 3 по 4 ноября.

Между тем ранее стало известно, что в следующем году на 1 Мая россияне будут отдыхать четыре дня подряд. Это станет возможным благодаря переносу двух выходных дней с апреля и ноября. При этом за неделю до длинных выходных граждан РФ ждет шестидневная рабочая неделя.

