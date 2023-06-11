"Коммунисты России" предложили переименовать 12 Июня

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Государственный праздник День России, который отмечается 12 июня, хотят переименовать в День великой России. С такой инициативой выступили парламентарии от партии "Коммунисты России". Об этом рассказал ее глава Сергей Малинкович.

"У нас есть предложение такое – переименовать этот день, чтобы он назывался День великой России", – передает РИА Новости его слова.

По мнению Малинковича, события, которые разворачивались в последние полтора года, заставили россиян по-новому посмотреть на этот праздник, он стал более понятен для граждан.

Кроме того, парламентарий также предложил сделать день начала спецоперации РФ на Украине официальным праздником.

Ранее Сергей Собянин поздравил москвичей с наступающим Днем России и пригласил их посетить мероприятия по случаю праздника. Всего по случаю Дня России в Москве организуют более 100 мероприятий. Посетить их на столичных площадках можно бесплатно.

Также уточнялось, что мероприятия, приуроченные ко Дню России, состоятся на Северном и Южном речных вокзалах в праздничные выходные дни. Гости смогут поучаствовать в более 30 бесплатных мастер-классах, кинопоказах, викторинах и тренировках.

Так, на Южном речном вокзале москвичам предложат посмотреть фильм "Вместе по Русскому Северу: по Волго-Балтийскому и Северодвинскому водным путям от Онежского озера до Вологды" Русского географического общества.



Москвичам рассказали о мероприятиях в День России 12 июня