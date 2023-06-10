Около 30 мероприятий пройдут на Северном и Южном речных вокзалах ко Дню России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Никита Симонов

Мероприятия, приуроченные ко Дню России, состоятся на Северном и Южном речных вокзалах в праздничные выходные дни. Гости смогут поучаствовать в более 30 бесплатных мастер-классах, кинопоказах, викторинах и тренировках, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"По поручению Сергея Собянина мы регулярно участвуем в праздниках и крупных городских событиях", – отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На Северном речном вокзале 10 июня пройдут занятие по йоге проекта "Спортивные выходные", функциональная тренировка и концерт музыкантов проекта "Музыка в метро". Летние читальни будут открыты до 18:00.

На Южном речном вокзале также состоятся занятия по йоге и функциональная тренировка, а в 14:30 в конференц-зале для москвичей устроят показ короткометражных фильмов.

В воскресенье, 11 июня, на Северном речном вокзале жителей столицы ждут занятия по растяжке и танцевальные тренировки. На Южном речном вокзале они также состоятся.

В День России, 12 июня, на Северном речном вокзале гости смогут посетить мастер-класс по изготовлению украшений, а с 14:00 на главной площади начнется выступление музыкантов. На Южном речном вокзале москвичам предложат посмотреть фильм "Вместе по Русскому Северу: по Волго-Балтийскому и Северодвинскому водным путям от Онежского озера до Вологды" Русского географического общества.

Ранее Сергей Собянин поздравил москвичей с наступающим Днем России и пригласил их посетить мероприятия по случаю праздника. Всего по случаю Дня России в Москве организуют более 100 мероприятий. Посетить их на столичных площадках можно бесплатно.

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