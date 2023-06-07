Концерт "Звезды "Русского Радио" в честь Дня России пройдет 10 июня в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Концерт "Звезды "Русского Радио" в честь Дня России состоится на главной сцене городского променада колеса обозрения "Солнце Москвы" 10 июня.

Свои главные хиты исполнят Filatov&Karas, Родион Газманов, Марина Бриз и Ева Власова. Развлекать публику между выступлениями будут ведущие утреннего шоу выходного дня "Вкрутую. По-русски" на "Русском Радио" Андрей Макеев и Миша Набоков. Они же торжественно запустят на колесе обозрения световое шоу в цветах флага России. Его можно будет посмотреть в вечернее время с 10 по 12 июня.

Кроме того, гостей ждет розыгрыш подарков и сувениров, а также билетов на колесо обозрения. Начало концерта в 20:00. Вход будет свободным для всех желающих.

Ранее сообщалось, что вход в Музей Победы станет бесплатным в День России, 12 июня. Двери для посетителей будут открыты с 10:00 до 22:00. Также в честь Дня России в музее пройдут специальные мероприятия.

