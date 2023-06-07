Около 13% россиян продлят отдых на праздник Дня России отгулами и отпусками

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Почти каждый восьмой трудоустроенный россиянин планирует продлить июньский отпуск за счет дней, присоединенных ко Дню России, следует из опроса сервиса SuperJob.

"Женщины планируют брать отпуска и отгулы на 12 июня чаще мужчин (15 и 11% соответственно). Больше всего же тех, кто будет продлевать отдых, – среди респондентов с доходом от 50 до 80 тысяч рублей в месяц (16%)", – указано в опросе.

Между тем почти две трети россиян (65%) не будут брать дополнительные дни отдыха к 12 июня. Еще 11% опрошенных пока не определились, продлевать или нет праздничные выходные за счет отгулов или отпусков. Столько же респондентов заявили, что работают по сменному графику.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи представителей работающего экономически активного населения, проживающих в 368 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

День России отмечается 12 июня. В эту дату по всей стране проводятся праздничные концерты, массовые народные гулянья и спортивные мероприятия.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в этом году в Кремле не будет торжественного приема по случаю Дня России. Мероприятие не проводится последние три года. При этом в День России глава государства продолжает вручать государственные премии ее выдающимся гражданам.

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