Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в июне

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В июне россиян ждет короткая рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня России. Об этом пишет RT со ссылкой на сообщение Роструда.

В этом году праздник выпадает на понедельник, поэтому нерабочими будут дни с 10 по 12 июня включительно.

Ранее исследование показало, что 81% работодателей выступает за сокращение рабочей недели до четырех дней. При этом готовность к переходу на такой график в ближайшие три года демонстрируют только 4% компаний.

Также около 64% россиян уверены, что четырехдневный формат работы может заменить стандартный. Большинство хотели бы потратить освободившийся день на время с семьей и детьми.