Переход на четырехдневную рабочую неделю в РФ поддерживает 81% работодателей – опрос

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В России за сокращение рабочей недели до четырех дней выступает 81% работодателей, однако готовность к переходу на такой график в ближайшие три года демонстрируют только 4% компаний. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на результаты опроса сервиса HeadHunter.

В исследовании, которое проводилось в мае, приняли участие почти 700 различных предприятий. Как показал опрос, в основном переход на сокращенную рабочую неделю поддерживает крупный бизнес.

По словам главного эксперта по рынку труда hh.ru Натальи Даниной, сокращенная рабочая неделя в экономическом плане означает более гибкий подход к формированию фонда оплаты труда и повышение лояльности сотрудников.

В операционном же плане бизнес, как и вся экономика, все еще находится под воздействием глубоких трансформационных процессов, которые были вызваны внешними обстоятельствами. По словам Даниной, на сегодня компании еще не готовы к очередному фактору возможной напряженности.

Вместе с тем директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина отметила, что сокращение рабочей недели может благоприятно способствовать развитию организации. Так, к примеру, продуктивность работников может вырасти за счет увеличения свободного времени.

Тем не менее бизнесу потребуется дополнительный персонал для того, чтобы продолжать непрерывную работу. Это, в свою очередь, принесет дополнительные расходы, добавила Санина.

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич считает, что перейти на четырехдневную рабочую неделю не представляется сложным. По его словам, для этого достаточно лишь закрепить эту норму законодательно.

По оценке экспертов, процесс перехода на сокращенную рабочую неделю по России может занять от года до трех лет.

Ранее сообщалось, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" обратилась с инициативой по введению в России шестидневной рабочей недели к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.

По мнению авторов идеи, из-за растущего числа санкций выросла нагрузка на экономический сектор, и, несмотря на то, что экономика страны вынесла удар, необходимы дополнительные инвестиции.

Тем не менее в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) негативно восприняли предложение о введении шестидневной рабочей недели в РФ. В организации напомнили, что действующие законодательные нормы устанавливают 40-часовую трудовую неделю.

Против введения шестидневной рабочей недели также выступили большинство российских граждан, как показали результаты социологического исследования. Они обратили внимание на то, что шестидневка будет противоречить законодательству, а также правилам физиологии труда.