В РСПП не поддержали инициативу ввести в РФ шестидневную рабочую неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) негативно восприняли предложение о введении шестидневной рабочей недели в РФ. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

В организации напомнили, что действующие законодательные нормы устанавливают 40-часовую трудовую неделю.

"40 часов – научно обоснованная норма, ее увеличение приведет к снижению производительности труда, ухудшит здоровье работников и в целом нанесет экономике серьезный ущерб", – подчеркнули в РСПП.

Идея с шестидневкой не была до конца продумана, считают в организации. По мнению экспертов, необходимо уточнить, что именно хотят сделать: ввести укороченный рабочий день или увеличить совокупную продолжительность рабочего времени.

Кроме того, сейчас не лучшее время для таких нововведений, добавили в РСПП, поскольку государству приходится "формировать ответы на острые вызовы". Эксперты обратили внимание, что не у всех компаний в настоящее время есть денежные средства для оплаты дополнительного рабочего дня.

В союзе также отметили, что в результате введения шестидневки будет сокращена возможность реализации волонтерских проектов.

Ранее Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" обратилась с инициативой по введению в России шестидневной рабочей недели к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову. По мнению авторов идеи, из-за растущего числа санкций выросла нагрузка на экономический сектор, и, несмотря на то, что экономика страны вынесла удар, необходимы дополнительные инвестиции.

В ассоциации также сослались на зарубежный опыт, так как шестидневные рабочие недели установлены в Непале и Иране, а 48-часовая занятость в неделю возможна также в Турции и Бельгии.

