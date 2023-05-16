Россиянам рассказали, в каком случае им могут отменить запланированный отпуск

Фото: портал мэра и правительства Москвы /Владимир Яроцкий

В некоторых случаях россиянам могут отказать в запланированном по графику отпуске. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на доктора юридических наук, профессора, декана факультета права НИУ ВШЭ Вадима Виноградова.

По словам специалиста, отпуск может быть перенесен на следующий год в случае, если существует риск, что отсутствие сотрудника неблагоприятно скажется на ходе работы. При этом отгулять положенные дни он должен не позднее 12 месяцев после окончания того года, за который предоставляется отпуск. Кроме того, подобная мера может быть реализована только с согласия самого сотрудника.

"Если человек уже отдыхает, но возникла производственная необходимость вернуть его на рабочее место, то с согласия работника может быть оформлен отзыв из отпуска. Заставить выйти сотрудника на работу принудительно руководитель не может", – обратил внимание Виноградов.

Профессор напомнил, что согласно Трудовому кодексу РФ, работодатель обязан предоставить сотруднику оплачиваемый отпуск в 28 календарных дней. Очередность отдыха сотрудников определяется графиком.

Ранее стало известно, что отдохнуть за 50 тысяч рублей на человека можно в Абхазии, Белоруссии, Казахстане. По этим направлениям при бюджете до 50 тысяч рублей туристы смогут разместиться в отелях 3–4 звезды на 5–6 ночей. При этом отправиться в Турцию или ОАЭ за подобную сумму вряд ли получится, уверен вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

