Стало известно среднее время поездки москвичей до работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Порядка 68% москвичей добираются до места работы менее чем за час. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса "Работа.ру", результаты которого есть в распоряжении сайта Москва 24.

Участие в опросе приняли более тысячи пользователей ресурса старше 18 лет, проживающие в Москве и Подмосковье.

Порядка 43% человек тратят на дорогу до работы от 30 минут до часа, еще 25% – менее 30 минут. 27% закладывают на дорогу в офис 1–2 часа. Больше двух часов на дорогу тратит только 3% москвичей и жителей Подмосковья. Доля тех, кто добирается до работы от 3 и более часов, составила 2%.

Около 86% респондентов добираются до работы на общественном транспорте. При этом одинаковое количество из них (по 43%) в равной степени пользуются наземным и подземным транспортом. Около 27% респондентов ходят на работу пешком.

18% опрошенных добираются на работу на личном транспорте, еще 18% – на электричке. Предпочтение такси или каршерингу отдают 5% респондентов, еще 4% добираются на велосипеде/самокате, а 2% – на вахтовом автобусе.

Отвечая на вопрос, какой транспорт лучше всего подходит для поездки на работу, если до нее нельзя дойти пешком, почти каждый второй жители столицы (48%) называет метро самым удобным транспортом для поездки на работу. 37% отмечают наземный общественный транспорт, включая электрички. 36% отдают предпочтение личному автомобилю.

Корпоративный транспорт назвали 17% респондентов, велосипед или самокат — 12%, а каршеринг или такси — 10% опрошенных.

Ранее стало известно, что за два месяца с момента полного запуска Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена пассажиры проехали по ней 53,4 миллиона раз. Число поездок по линии в будний день составляет более миллиона. Самыми популярными станциями у пассажиров являются "Каширская" (37,8 тысячи поездок), "Сокольники" (36,6 тысячи поездок) и "Текстильщики" (34,5 тысячи поездок).

