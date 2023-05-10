Врач рассказала, как вернуться в рабочий режим после майских выходных

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Для возвращения к рабочему режиму после длинных майских выходных важно пить больше воды, отказаться от некоторых продуктов и повысить физическую активность. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Александра Ноев.

"Как правило, майские выходные не обходятся без жареного мяса с большим количеством соуса, алкоголя, сладостей. Некоторые и вовсе уезжают в отпуск, где "все включено". Следствие этого – тусклая кожа, отеки, несколько лишних килограммов, а также сбившийся режим дня", – рассказала специалист.

После такого отдыха нужно увеличить ежедневную норму воды с 30 до 40 миллилитров на килограмм веса и перейти на здоровое питание.





Александра Ноев врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Употребляйте рыбу, овощи, орехи, авокадо, мясо птицы без кожи, фрукты, кисломолочные продукты жирностью не более 3%. Исключите сладости и мучные изделия. Оставьте цельнозерновой хлеб, но не более 30–50 граммов в сутки. Альтернативой сладостям могут стать сезонные ягоды, две-четыре штуки кураги или чернослива в день.

По словам врача, в день должно быть три основных приема пищи, между ними можно устраивать перекусы. Для этого подойдут фрукты (не более 300 граммов в сутки) или орехи (30–40 граммов в день), рассказала диетолог. "Кроме того, постарайтесь не есть после 19:00. Пару раз в неделю откажитесь от ужина", – порекомендовала она.

После длительных выходных также важно вернуться к нормальному распорядку дня: ложиться спать до 23:00 и вставать не позже 09:00. Также эксперт рекомендовала поработать над своей физической активностью.

"Если вы не занимались спортом, просто начните ежедневно гулять, с каждым разом повышая темп и расстояние. Катайтесь на велосипеде, больше времени проводите на свежем воздухе. Кислород прекрасно оптимизирует метаболические процессы", – заключила специалист.

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