Гастроэнтеролог назвал главную опасность плохо приготовленного шашлыка

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Шашлык относится к числу нормальных и здоровых блюд, если приготовлен из хорошего мяса и не пережарен, сообщает News.ru.

Гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, что если мясо хорошо прожаривается, то этого достаточно, чтобы убить в нем всех микробов. В обратном случае есть риск подцепить кишечную инфекцию. Он пояснил, что некоторые виды мяса, особенно свинина, могут содержать паразитов, и если их съесть, в мышцах образуются кальцинаты. По словам медика, лучше пережарить мясо, чем недожарить, но еще лучше есть нормально прожаренный шашлык.

Кроме того, плохо приготовленное мясо может привести к онкологии, предупредил врач. Он объяснил, что проблемы со здоровьем могут возникнуть из-за пережаренного шашлыка. Чем больше черноты съесть, тем больше нарушится работа желудка, а если есть такую пищу регулярно, то в перспективе это приведет к раку желудка.

Гастроэнтеролог добавил, что если такой шашлык заедать твердой пищей, это вдвойне усилит механическую нагрузку на желудок.

"Если мы берем приготовленные на решетке или шампурах овощи, мы получаем двойную порцию канцерогенов. А во время жарки овощей мы убиваем клетчатку, поэтому никакой пользы для кишечника это не приносит", – сказал Вялов.

Диетолог Елена Соломатина, в свою очередь, сообщила, что овощи, зелень, фрукты и ягоды являются самыми полезными гарнирами к шашлыку, сообщает "Вечерняя Москва". Они помогают более быстрому и легкому перевариванию мяса, а также стимулируют рост полезных бактерий в кишечнике.

"Зеленые овощи и зелень помогают мясу быстрее перевариться. Чем дольше оно залеживается в желудочно-кишечном тракте, тем выше шанс развития онкологии. Большое количество клетчатки помогает вывести мясные продукты", – сказала Соломатина.

Она добавила, что хлорофилл обладает бактерицидным свойством. Также зелень и особенно зеленый лук стимулирует рост бактерий, которые кормят полезный микробиом и снижают факторы воспаления в кишечнике.

Диетолог также рассказала, что быстрее и комфортнее переварить шашлык поможет соус из ягод. В частности, хорошим гарниром будут клюква и брусника, крыжовник и кислая слива. Из этих ягод можно делать полезные соусы, которые будут хорошо сочетаться с мясом, а кислота помогает его переваривать.

Ранее россиянам рассказали, на что нужно обращать внимание при покупке мяса для шашлыка. В частности, оно не должно быть покрыто слизью. Кроме того, необходимо убедиться, что на поверхности жира отсутствует влага. Также продукт не должен источать резких запахов и прилипать к рукам. Еще один показатель качества мяса – если надавить на него, то образовавшаяся ямка быстро разглаживается.

Эксперт рассказала, как выбрать готовый шашлык



