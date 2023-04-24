В России за год подешевел шашлык

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Приготовление шашлыка из свинины на четырех человек в 2023 году обойдется россиянам в 651 рубль, что на 24 рубля дешевле прошлогоднего показателя. Об этом Москве 24 рассказали в Руспродсоюзе.

Эксперты подсчитали стоимость приготовления четырех порций шашлыка из свинины, курицы и индейки в РФ в 2023 году, сравнив результат с прошлогодним показателем. За основу был взят классический рецепт, в который входит 1,5 килограмма мяса, 0,5 килограмма лука, 15 миллилитров уксуса, соль и перец.

Стоимость полутора килограммов свинины сегодня составляет 586,4 рубля (611,1 рубля годом ранее), курицы – 255,6 рубля (287,7 рубля годом ранее), индейки – 670,5 рубля (644,8 рубля годом ранее).

Приготовление маринада в этому году обойдется россиянам в 64,6 рубля против 63,9 в прошлом году. По подсчетам аналитиков, стоимость 500 граммов репчатого лука сейчас составляет 27,5 рубля, три чайных ложки уксуса (15 миллилитров) – 0,8 рубля, две столовых ложки перца (20 граммов) – 36 рублей, 1/2 столовой ложки соли (15 граммов) – 0,3 рубля.





пресс-служба Руспродсоюза Таким образом, в 2023 году средняя стоимость шашлыка из свинины на четырех человек составила 651 рубль против 675 годом ранее. Шашлык из курицы за год тоже подешевел. Его стоимость снизилась на 31,4 рубля и составила 320,2 рубля против 351,6 годом ранее. Шашлык из индейки, наоборот, подорожал: с 708,7 до 735,1 рубля.

Ранее стало известно, что за год стоимость "шашлычного набора", в который входит мясо, мангал, шампуры, угли и розжиг, в РФ выросла на 8%. Сейчас она в среднем достигает около 2,2 тысячи рублей. Отмечается, что подорожание обусловлено в первую очередь ростом цен на мангалы. Они увеличились примерно на 34% за год.

