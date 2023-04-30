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Врач рассказала, как избежать отравления в майские выходные
Фото: depositphotos/NewAfrica
Ответственное отношение к выбору, приготовлению и хранению продуктов поможет избежать отравления в майские выходные. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, некоторые недобросовестные продавцы на рынках или в маленьких магазинах могут продавать в майские каникулы несвежее мясо для шашлыка. Испортившийся продукт зачастую маринуют или промывают хлоркой, чтобы придать ему товарный вид.
"Лучше, если мы купим мясо и сами его замаринуем. Желательно приобретать продукт в проверенных точках, а не на стихийных рынках, где непонятно, откуда это мясо привезли", – посоветовала Соломатина.
Кроме того, опасными могут быть различные салаты с большим количеством ингредиентов. У каждого продукта в составе такого блюда есть свой срок хранения, который надо учитывать, напомнила диетолог.
"Сметана, любые молочные добавки очень быстро портятся. Поэтому не нужно делать никаких сложных салатов. И лучше съедать все сразу после приготовления", – добавила специалист.
Ранее россиянам рассказали, какие лекарства должны лежать в аптечке в период майских каникул. В частности, рекомендуется запастись активированным углем и средствами от отравления. Кроме того, необходимо проверить наличие антигистаминных препаратов на случай появления аллергической реакции. Также следует убедиться, что в аптечке есть зеленка, бинты, пластыри и средство от ожогов.
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