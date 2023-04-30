Врач рассказала, как избежать отравления в майские выходные

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Ответственное отношение к выбору, приготовлению и хранению продуктов поможет избежать отравления в майские выходные. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, некоторые недобросовестные продавцы на рынках или в маленьких магазинах могут продавать в майские каникулы несвежее мясо для шашлыка. Испортившийся продукт зачастую маринуют или промывают хлоркой, чтобы придать ему товарный вид.

"Лучше, если мы купим мясо и сами его замаринуем. Желательно приобретать продукт в проверенных точках, а не на стихийных рынках, где непонятно, откуда это мясо привезли", – посоветовала Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог Часто бывает, что шашлык вроде бы выглядит хорошо. Мясо сверху даже обуглилось, но внутри оно может в некоторых местах не пропечься. И это чревато отравлением. Мясо нужно хорошо прожаривать. Лучше брать небольшие куски курицы, она, в отличие от свинины, быстрее готовится.

Кроме того, опасными могут быть различные салаты с большим количеством ингредиентов. У каждого продукта в составе такого блюда есть свой срок хранения, который надо учитывать, напомнила диетолог.

"Сметана, любые молочные добавки очень быстро портятся. Поэтому не нужно делать никаких сложных салатов. И лучше съедать все сразу после приготовления", – добавила специалист.





Елена Соломатина врач-диетолог Если мы собираемся на пикник, лучше позаботиться о наличии сумки-холодильника, чтобы избежать порчи продуктов. Если мы берем с собой колбасу или сыр, предпочтительно, чтобы они были в вакуумной упаковке.

Ранее россиянам рассказали, какие лекарства должны лежать в аптечке в период майских каникул. В частности, рекомендуется запастись активированным углем и средствами от отравления. Кроме того, необходимо проверить наличие антигистаминных препаратов на случай появления аллергической реакции. Также следует убедиться, что в аптечке есть зеленка, бинты, пластыри и средство от ожогов.

