В России предложили ввести шестидневную рабочую неделю – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" обратилась с инициативой по введению в России шестидневной рабочей недели к главе Минтруда Антону Котякову. Об этом сообщает газета "Известия".

По мнению авторов идеи, из-за растущего числа санкций выросла нагрузка на экономический сектор, и, несмотря на то, что экономика страны вынесла удар, необходимы дополнительные инвестиции.

В ассоциации считают, что увеличение рабочей недели повысит прочность российской экономики и поможет с достижением технологического и промышленного прорыва. Авторы идеи также напомнили, что в годы Великой Отечественной войны граждане трудились по шесть и даже семь дней в неделю.

Ассоциация предпринимателей также сослалась на зарубежный опыт, так как шестидневные рабочие недели установлены в Непале и Иране, а 48-часовая занятость в неделю возможна также в Турции и Бельгии.

Ранее с подобным предложением выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев. Политик считает, что необходимо думать над тем, "чтобы и в субботу, и в воскресенье работать, но вытащить страну из разрухи".

