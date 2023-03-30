В Кремле не обсуждался вопрос о сокращенном рабочем дне в пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вопрос о введении сокращенного рабочего дня по пятницам в Кремле не поднимался, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, идея сократить пятничный рабочий день на четыре часа требует обсуждений в парламенте. У Кремля же никакой позиции по данному поводу нет.

"Вряд ли в Кремле, в правительстве смогут воспользоваться даже эвентуальным таким решением, даже если это будет принято", – сказал Песков.

Он напомнил, что сам Владимир Путин часто работает до глубокой ночи и зачастую остается в Кремле ночевать. По его словам, в администрации президента есть целый ряд подразделений, которые обеспечивают деятельность главы государства.

Ранее сообщалось, что большинство россиян поддержали идею комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов сократить рабочую неделю до 36 часов.

Так, идею поддержали 77% людей, 16% высказались против. Среди респондентов, которые выступили за инициативу, оказалось больше женщин (80%), доля мужчин составила 75%. Женщины заявили, что будут успевать выполнять работу за 36 часов.

Большинство россиян выступают за переход на четырехдневную рабочую неделю – опрос

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