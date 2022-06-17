Назван фактор, ускоряющий переход к четырехдневной рабочей неделе в РФ

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Четырехдневная рабочая неделя уже становится реальностью, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Пандемия коронавируса подтолкнула к тому, чтобы в Трудовом кодексе появились гибридные, гибкие формы занятости – удаленная, смешанная. И именно это стало определенным катализатором процесса перехода на четырехдневную рабочую неделю", – сказал Ярослав Нилов.

При этом он отметил, что не во всех сферах деятельности возможен переход на четырехдневную рабочую неделю. В частности, депутат отнес к ним правоохранительные органы, систему здравоохранения, спасательные службы, а также предприятия, которые работают в непрерывном цикле.

Кроме того, Нилов пояснил, что переход на четырехдневную рабочую неделю должен произойти "эволюционным путем", а не с помощью внесения поправок в ТК РФ.

"Техника, искусственный интеллект, новые методы управления должны заменить существующие реалии, и люди будут меньше работать, тратить больше времени на себя. При этом не будет страдать производительность труда, и люди будут получать не меньше, а больше", – заключил Нилов.

Ранее сообщалось, что Совкомбанк начал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей. На такой график перевели часть работающих дистанционно сотрудников. Пока эксперимент охватывает 5% персонала.

Как рассказала представитель банка, если эксперимент даст положительные результаты, то его расширят для наиболее продуктивных сотрудников бэк-офиса, которые постоянно работают на удаленке.

Глава Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков заявил, что главным условием для перехода на четырехдневную рабочую неделю в России является сохранение заработной платы. Он также сообщил, что обсуждение по вопросу перехода на четырехдневку ведут власти, профсоюзы и бизнес. Глава ФНПР считает, что такое предложение может поступить как со стороны работодателей, так и со стороны правительства, в частности от Минтруда.