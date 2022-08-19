В Совфеде оценили идею перехода всех школ на пятидневную учебную неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Совете Федерации прокомментировали предложение перевести все школы на пятидневную учебную неделю для начальных и средних классов. Об этом пишет RT.

Глава комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отметила, что идея может быть реализована, однако расписание для школьников нужно будет составить так, чтобы не допустить излишней нагрузки.

"Для ребят начального звена – это возможность в субботу и воскресенье быть с родителями дома и общаться", – добавила она.

Гумерова подчеркнула, что необходимо также оставить время для посещения дополнительных кружков и секций. В качестве примера она привела Башкирию, где практика пятидневки уже успешно реализуется.

"У нас все учреждения дополнительного образования работают в субботу с восьми утра. Это дает ребятам возможность полноценно заниматься в кружках и секциях", – рассказала она.

Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил перевести все школы на пятидневную учебную неделю для начальных и средних классов. Соответствующее письмо он отправил главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

Крупник высказался против шестидневной недели. Он объяснил, что школьники не успевают за один выходной отдыхать и проводить достаточно времени с близкими. По его словам, необходимость в шестидневке сейчас остается только в тех регионах, где зафиксирован дефицит школ.