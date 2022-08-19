В России предложили перейти всем школам на пятидневную учебную неделю

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В России предложили перевести все школы на пятидневную учебную неделю для начальных и средних классов. Об этом пишет RT.

С такой инициативой выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Соответствующее письмо он отправил главе минпросвещения Сергею Кравцову.

Крупник высказался против шестидневной недели. Он объяснил, что школьники не успевают за один выходной отдыхать и проводить достаточно времени с близкими. По его словам, необходимость в шестидневке сейчас остается только в тех регионах, где зафиксирован дефицит школ.

"В текущей ситуации прошу вас рассмотреть идею о постепенном переходе всех школ нашей страны к концепции пятидневной учебной недели для начальных и средних классов в контексте стратегии развития школьного образования", – говорится в его письме.

Однако Крупник добавил, что для выпускников, которые готовятся к экзаменам, должна быть шестидневная учебная неделя.

Ранее аналитики назвали среднюю стоимость "набора школьника" в Москве в 2022 году. Покупка товаров для школы обойдется москвичам в среднем в 13 250 рублей, сообщили исследователи. Это цена за набор из школьной и спортивной формы, обуви, рюкзака и канцелярских принадлежностей.

До этого в Госдуме предложили создать регулятор для контроля цен на товары для школьников. По словам вице-спикера ГД Бориса Чернышова, в настоящее время стоимость школьных товаров значительно выросла, в связи с чем необходима площадка для регулирования деятельности поставщиков и производителей школьных принадлежностей и одежды.