Эксперт оценила целесообразность введения в РФ шестидневной рабочей недели

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Министерство труда РФ, скорее всего, не поддержит инициативу о шестидневной рабочей неделе, поскольку для этого нет достаточных экономических предпосылок. Такое мнение в беседе с Москвой 24 озвучила эксперт по вопросам рынка труда московского отделения "Опоры России" Елена Лимонова.

"Повышенная нагрузка на отдельные отрасли промышленности не может являться основанием для столь глубокой реформы трудового законодательства. Напомню, что пятидневная рабочая неделя введена в 1967 году именно для соблюдения баланса труда и отдыха", – сказала она.

Специалист отметила, что действующее трудовое законодательство позволяет гибко регулировать график труда работников. Кроме того, в нем зафиксировано понятие сверхурочной работы, к которой компании могут прибегать в случае большой загруженности.

"Но даже в этой ситуации необходимо согласие работника. Кто-то будет готов поработать с одним выходным, а для кого-то важнее побыть дома с ребенком", – продолжила Лимонова.

Она указала и еще на один нюанс – увеличение числа рабочих дней потребует пропорционального увеличения оплаты труда работников, однако не у всех предприятий есть на это ресурсы.

В целом в долгосрочной перспективе Лимонова считает сомнительной идею о шестидневной рабочей неделе. Дело в том, что на коротком отрезке времени это, может, и способно мобилизовать потенциал компаний, но на длительном этапе продуктивность сотрудников будет постепенно снижаться – важен баланс работы и жизни.

"Высокая мотивация не позволяет говорить о постоянном, стабильном уровне продуктивности. Поэтому вместо увеличения рабочих часов необходимо обращать внимание на качество труда через внедрение показателей эффективности, экспертизу каждой функции, оценку компетенций сотрудников или ротацию персонала", – подытожила специалист.

Ввести в РФ шестидневную рабочую неделю ранее предложила ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти". Эту идею там объяснили растущей нагрузкой на экономический сектор на фоне антироссийских санкций.

