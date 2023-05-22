Песков заявил, что у Кремля нет никакой позиции по вопросу увеличения рабочей недели

Фото: kremlin.ru

У Кремля нет никакой позиции по вопросу сокращения или продления рабочей недели в России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты спросили Пескова, что думают в Кремле об увеличении или уменьшении трудовой недели, есть ли единая сформулированная позиция.

"Нет, никакой", – ответил он.

Ранее Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" предложила установить в России шестидневную рабочую неделю. По мнению авторов идеи, из-за растущего числа санкций выросла нагрузка на экономический сектор, и, несмотря на то, что экономика страны вынесла удар, необходимы дополнительные инвестиции. Соответствующее обращение было отправлено министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.

В свою очередь, в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) негативно восприняли данную инициативу. В организации напомнили, что действующие законодательные нормы устанавливают 40-часовую трудовую неделю. По мнению экспертов, ее увеличение приведет к снижению производительности, ухудшит самочувствие работников и в целом плохо отразится на экономике.

