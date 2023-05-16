Стало известно, для чего россияне чаще всего отпрашиваются с работы

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Наиболее распространенной причиной, по которой россияне покидают рабочее место раньше положенного, является посещение врача из-за плохого самочувствия. Такую причину назвали 62% опрошенных. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования, которое провели аналитики исследовательского центра "Зарплаты.ру".

Участие в опросе приняли 1 887 респондентов из разных регионов России.

Еще одной распространенной причиной стала необходимость присутствия в школе или детском саду детей (47%).

Для посещения банка, МФЦ, налоговой и других организаций в среднем отпрашиваются 44% сотрудников, для решения коммунальных проблем – 46% участников опроса. На дни рождения, свадьбы и похороны в рабочее время уходят 37% человек.



Ради решения нестандартных проблем (роды у кошки, болезнь или смерть питомца, выгул собаки и другие) отпрашиваются 10% респондентов, из-за похмелья – 7%, из-за нежелания посещать работу – 6%, из-за необходимости полить растения в огороде или собрать урожай – 3%.

Ранее выяснилось, что 68% проживающих в Москве добираются до работы менее чем за час. Порядка 43% человек тратят на дорогу до работы от 30 минут до часа, еще 25% – менее 30 минут. 27% закладывают на дорогу в офис 1–2 часа.

