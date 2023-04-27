Россияне назвали достойный уровень пенсии

Фото: depositphotos/Koldunov

Среднестатистический россиянин считает достойной пенсию в 47 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования сервиса SuperJob.

Участие в опросе компании приняли 1,6 тысячи человек старше 18 лет из 369 населенных пунктов РФ.

Самые высокие ожидания от социальных выплат были выявлены в Москве. Столичные пенсионеры считают, что удовлетворить их потребности могла бы пенсия в 51,3 тысячи рублей в месяц.

Второе место заняли жители Санкт-Петербурга с желаемым размеров пенсии в 48,7 тысячи рублей, третье – Тюмени (47,7 тысячи рублей). Самые низкие ожидания выявили в Ярославле (42 тысячи рублей) и Ижевске (42,2 тысячи рублей).

В ходе исследования выяснилось, что о более высокой пенсии мечтают те, кто имеет высокие доходы уже сейчас. Например, зарабатывающие до 50 тысяч рублей хотели бы получать пенсию в размере 44,3 тысячи рублей. Люди с доходами выше 80 тысяч рублей хотели бы видеть в качестве ежемесячной пенсии не менее 49,4 тысячи рублей.

После выхода на пенсию 26% участников опроса хотели бы путешествовать, 15% – заниматься огородом, 13% – посвятить себя любимому хобби.

Еще 13% респондентов планируют продолжить трудовую деятельность после выхода на пенсию. Потратить время на воспитание внуков планируют только 5% опрошенных, еще 3 и 1% респондентов хотят больше читать и посещать культурные учреждения соответственно.

О планах начать путешествовать и заниматься внуками чаще всего сообщали женщины (7 против 4% мужчин). Не планируют прекращать работать на пенсии в основном мужчины (16 против 8% женщин).

Ранее стало известно, что претендовать на самые высокие пенсии могут представители тяжелых профессий, а также жители Крайнего Севера с соответствующим трудовым стажем. В частности, у жителей Крайнего Севера и приравненных к нему регионов к пенсии будет надбавка за суровость климатических условий вне зависимости от квалификации и типа работы.

