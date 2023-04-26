Экономист рассказал о малоизвестных выплатах, которые положены россиянам

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Многие россияне знают о том, что им положены выплаты, но не все осведомлены о некоторых из них. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на доцента экономического факультета РУДН Андрея Гиринского.

Он отметил, что многие граждане РФ знают, что им доступны некоторые единоразовые выплаты от государства, которые могут изменяться в зависимости от региона проживания. На финансовую поддержку могут рассчитывать россияне с детьми.

Гиринский объяснил, что некоторые формы поддержки от государства положены по умолчанию, например, когда у супружеской пары рождается ребенок, но большая часть выплат приходится на многодетные или малообеспеченные семьи.

"В процессе принятия решения должен быть подтвержден статус малоимущего. Учитывается финансовая обеспеченность каждого члена семьи, общее количество детей, не достигших совершеннолетия, возраст каждого из родителей, регион постоянного проживания", – сказал он.

Если все документы собраны и подтверждают информацию о семье, то она может рассчитывать на выплаты к 1 сентября, возможна и отдельная помощь детям, идущим в первый класс, – до 10 тысяч рублей. Некоторые семьи могут получить деньги ко Дню матери, отметил Гиринский.

Экономист подчеркнул, что малообеспеченным семьям придется постоянно подтверждать свой статус, чтобы рассчитывать на помощь от государства.

По словам эксперта, государство может помочь в том числе и пенсионерам. Так, при достижении 50-летнего юбилея в официальном браке и более супруги могут получить от 10 до 50 тысяч рублей.

Если россиянин вышел на пенсию и у него на иждивении есть малолетние дети, то они могут получить выплаты на них, отметил Гиринский.

В зависимости от региона могут быть назначены выплаты пенсионеру, в том числе ко дню рождения, если это юбилейная дата, резюмировал эксперт.

Ранее доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что масштабных повышений пенсий с 1 мая не планируется, но определенным категориям пенсионеров будут платить больше.

Например, те пенсионеры, которые достигли 80 лет, по закону будет полагаться ежемесячная доплата в 7,5 тысячи рублей. Кроме того, уволившимся в январе этого года пенсионерам вернут индексацию.

