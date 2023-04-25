Нейросеть выбрала топ-10 перспективных профессий будущего

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Нейросеть ChatGPT назвала десятку самых востребованных профессий будущего. Мнение искусственного интеллекта опубликовал телеграм-канал NN.

Первые три строчки списка заняли профессии инженера-программиста искусственного интеллекта, робототехника и специалиста по кибербезопасности. Они подразумевают разработку ИИ, проектирование роботов, а также защиту компьютера и Сети соответственно.

В топ также попали профессии биотехнолога, разработчика виртуальной и дополненной реальности, блокчейн-инженера, инженера устойчивости энергетики, специалиста по генной терапии и генному редактированию, дата-аналитика и инженера-программиста интернета вещей (IoT).

Ранее сообщалось, что российские IT-специалисты предпочитают начать работу в разработке мобильных приложений. Согласно опросу, почти половина (43%) отечественных айтишников считают отрасль перспективной.

В 2022 году спрос российских компаний на программистов вырос на 63% в годовом выражении. На начало 2023 года на отечественном рынке насчитывалось 59 тысяч IT-вакансий.