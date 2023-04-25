Центр Москвы будет перекрыт с 21:00

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:01

Общество

Нейросеть выбрала топ-10 перспективных профессий будущего

Фото: depositphotos/AlexLipa

Нейросеть ChatGPT назвала десятку самых востребованных профессий будущего. Мнение искусственного интеллекта опубликовал телеграм-канал NN.

Первые три строчки списка заняли профессии инженера-программиста искусственного интеллекта, робототехника и специалиста по кибербезопасности. Они подразумевают разработку ИИ, проектирование роботов, а также защиту компьютера и Сети соответственно.

В топ также попали профессии биотехнолога, разработчика виртуальной и дополненной реальности, блокчейн-инженера, инженера устойчивости энергетики, специалиста по генной терапии и генному редактированию, дата-аналитика и инженера-программиста интернета вещей (IoT).

Ранее сообщалось, что российские IT-специалисты предпочитают начать работу в разработке мобильных приложений. Согласно опросу, почти половина (43%) отечественных айтишников считают отрасль перспективной.

В 2022 году спрос российских компаний на программистов вырос на 63% в годовом выражении. На начало 2023 года на отечественном рынке насчитывалось 59 тысяч IT-вакансий.

"Техно": появился новый тип нейросетей, превращающий текст в видео

Читайте также

обществотехнологии
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика