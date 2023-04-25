Российские программисты назвали мобильную разработку самым перспективным направлением в IT

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Почти половина (43%) российских IT-специалистов назвали мобильную разработку самым перспективным направлением в программировании. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на опрос платформы All Cups от VK, фонда "Сколково" и IT_ONE.

Каждый четвертый (26%) программист заявил, что считает мобильную разработку перспективной уже сейчас. При этом 34% российских IT-специалистов отметили, что в будущем большинство операций будет проходить посредством VR/AR технологий, а не с помощью смартфона.

Только 16% респондентов выразили уверенность, что отечественный рынок мобильных приложений имеет потенциал для активного роста в ближайшие годы. Большинство айтишников (44%) считают, что российская отрасль сформируется через 5–10 лет.

В топ-3 рейтинга самых многообещающих рынков для мобильных разработчиков, по версии опрошенных, вошли финансовый сектор (28%), ретейл (15%) и образование (14%). При этом 61% начинающих IT-специалистов заявили, что хотели бы начать развиваться в отрасли мобильных приложений.

Ранее сообщалось, что спрос российских компаний на IT-специалистов вырос на 63% за 2022 год в годовом выражении. При этом на начало 2023 года на отечественном рынке было открыто 59 тысяч IT-вакансий. Согласно рыночным исследованиям, московские программисты хотят получать 324 тысячи рублей в месяц.