В аппарате вице-премьера отметили рост спроса на IT-специалистов на 63% за год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Спрос российских компаний на IT-специалистов за минувший год увеличился более чем в полтора раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Спрос <...> вырос на 63% по сравнению с прошедшим годом. На начало 2023 года на отечественном рынке насчитывается около 59 тысяч открытых IT-вакансий", – рассказали представители политика.

В аппарате зампреда кабмина также добавили, что на данный момент в РФ реализуется несколько проектов, направленных на подготовку специалистов в сфере IT. Так, например, в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" с 2019 года за счет госбюджета обучение прошли 343 тысячи человек, а в следующем году на обучение планируется принять порядка полумиллиона человек.

Кроме того, в стране реализуется проект "Цифровые кафедры", предусматривающий длительное профессиональное обучение. Его сейчас проходят свыше 110 тысяч человек. А с прошлого года действует проект "Код будущего", направленный на повышение интереса школьников к сфере высоких технологий.

Как отмечают эксперты, спрос на IT-кадры характерен в целом для всего мира из-за повсеместных процессов цифровизации. Однако в случае с Россией гендиректор TelecomDaily Денис Кусков указывает еще на один фактор – уход с рынка иностранных компаний и их ПО. На этом фоне возникла потребность в разработке собственного программного обеспечения, из-за чего спрос на айтишников не будет спадать в ближайшие годы.

Ранее Сергей Собянин анонсировал создание в Москве собственной библиотеки IT-разработок с открытым исходным кодом Mos.Hub. По словам мэра, он станет альтернативой сервису GitHub, который с прошлого года начал блокировать аккаунты отечественных разработчиков.

