Получение ВНЖ для иностранных IT-специалистов упростили в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Министерство внутренних дел России сообщило, что иностранные специалисты в области информационных технологий смогут получить вид на жительство в РФ по упрощенной процедуре, передает пресс-служба ведомства.

"Для иностранных граждан, являющихся специалистами в сфере информационных технологий, упрощена процедура трудоустройства и получения вида на жительство в Российской Федерации", – объявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Иностранцы получают возможность заключить трудовой или гражданско-правовой договор с организациями из IT-отрасли без оформления разрешения на работу или патента. Речь при этом идет об аккредитованных компаниях, за исключением организаций со статусом резидента технико-внедренческой особой экономической зоны.

Бессрочный вид на жительство, помимо самих специалистов, смогут получить члены их семей, а именно супруги, дети, супруги детей, родители, супруги родителей, бабушки, дедушки и внуки. Для этого потребуется обратиться в отдел по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту проживания. Срок рассмотрения заявки составляет 3 месяца.

Вместе с заявлением необходимо предоставить трудовой или гражданско-правовой договор с российской компанией в IT-сфере, документ об образовании и/или квалификации, а также документы, подтверждающие степень родства с членами семьи.

В июне 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому IT-специалисты из зарубежья, а также члены их семей смогут получить вид на жительство в России в упрощенном порядке. В документе указано, что ВНЖ может быть аннулирован, если работник покинет место работы и не займет пост в аналогичной организации в течение 30 дней.

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