В ГД предложили упростить получение гражданства для квалифицированных специалистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев предложил сократить установленный для ряда иностранных специалистов срок трудовой деятельности в РФ, необходимый для получения российского гражданства. Соответствующее обращение он направил главе Минтруда Антону Котякову, сообщает RT.

Сухарев напомнил, что текущее российское законодательство содержит перечень профессий, обладатели которых из числа квалифицированных иностранных специалистов и лиц без гражданства могут подать заявление на получение гражданства РФ в упрощенном порядке. В частности, в него входят специалисты в сфере IT и медицины.

Однако закон предусматривает, что такие специалисты должны проработать по профессии в России не менее года, прежде чем подать заявление на гражданство.

"В этой связи прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части сокращения сроков трудовой деятельности по профессии из вышеупомянутого перечня с одного года до трех или шести месяцев по аналогии с испытательным сроком, установленным трудовым законодательством", – говорится в письме.

Ранее Госдума приняла закон об упрощенном получении вида на жительство в России зарубежными IT-специалистами и членами их семей. Им не нужно будет получать разрешение на временное проживание.

В пояснительных материалах отмечается, что упрощенный порядок возможен для некоторых категорий иностранцев. При этом данная мера не распространяется на работников зарубежных юридических лиц, которые выполняют монтажные работы, сервисное и гарантийное обслуживание, послегарантийный ремонт поставленного в РФ оборудования.