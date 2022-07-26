Медведев предложил создать единый центр по работе с эвакуированными из зон конфликта

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев выступил с предложением создать единый центр по работе с эвакуированными из зон конфликта и реестр данных в сфере миграции.
"Нужно, безусловно, вычищать всякие бюрократические наросты, которые у нас существуют, не только по проблемам переселенцев, беженцев, но и вообще в целом в государственной машине", – сказал он.
Медведев подчеркнул, что также необходимо сформировать полноценный межведомственный реестр данных в сфере миграции.
По словам политика, без подобного реестра невозможно говорить об эффективной работе, так как важно видеть реальное количество людей. Медведев подчеркнул, что речь идет не только не только о Донбассе и Украине, "но и в целом по всем вопросам".
Он добавил, что в дальнейшей проработке нуждается и назначение пособий, социальной помощи, а также организация выплат на детей, дошкольные учреждения и школы.
"Все это должно быть в зоне особого внимания", – подчеркнул замглавы СБ РФ.
Медведев подчеркнул, что следует уделить внимание вопросам оказания беженцам из Донбасса и с Украины медпомощи, возможности ее получения на общих с россиянами основаниях.
Политик напомнил, что не так давно ездил в Ростовскую область, где встречался с беженцами в пункте временного размещения под Таганрогом, а также посетил военный госпиталь в Ростове-на-Дону. Эта поездка, по словам Медведева, позволила определить "белые пятна" в нормативном регулировании этой сферы, в том числе в части медицинского обеспечения, пенсионных выплат, оформления документов.
"Отдельные поручения по конкретным людям были даны, но часть этих вопросов носит не персональный характер, а требует нормативных решений", – заключил Медведев.
Ранее Владимир Путин подписал указ, предусматривающий упрощенный порядок получения российского гражданства жителями Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины.
Решение также распространяется на жителей указанных территорий, которые ранее имели гражданство РФ, но оформили выход из него. Ранее речь в указе шла лишь о жителях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
До этого в МВД РФ сообщили, что находящиеся на территории РФ граждане Украины, ДНР и ЛНР вправе остаться в стране и после 17 августа, даже если у них отсутствуют соответствующие разрешительные документы на проживание или трудовую деятельность. Гражданам указанных стран рекомендуется обращаться в органы МВД для оформления статуса беженца или временного убежища.
Первые российские паспорта получили 23 жителя Херсонской области
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: