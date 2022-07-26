Медведев предложил создать единый центр по работе с эвакуированными из зон конфликта

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев выступил с предложением создать единый центр по работе с эвакуированными из зон конфликта и реестр данных в сфере миграции.

"Нужно, безусловно, вычищать всякие бюрократические наросты, которые у нас существуют, не только по проблемам переселенцев, беженцев, но и вообще в целом в государственной машине", – сказал он.

Медведев подчеркнул, что также необходимо сформировать полноценный межведомственный реестр данных в сфере миграции.

По словам политика, без подобного реестра невозможно говорить об эффективной работе, так как важно видеть реальное количество людей. Медведев подчеркнул, что речь идет не только не только о Донбассе и Украине, "но и в целом по всем вопросам".

Он добавил, что в дальнейшей проработке нуждается и назначение пособий, социальной помощи, а также организация выплат на детей, дошкольные учреждения и школы.

"Все это должно быть в зоне особого внимания", – подчеркнул замглавы СБ РФ.

Медведев подчеркнул, что следует уделить внимание вопросам оказания беженцам из Донбасса и с Украины медпомощи, возможности ее получения на общих с россиянами основаниях.

Политик напомнил, что не так давно ездил в Ростовскую область, где встречался с беженцами в пункте временного размещения под Таганрогом, а также посетил военный госпиталь в Ростове-на-Дону. Эта поездка, по словам Медведева, позволила определить "белые пятна" в нормативном регулировании этой сферы, в том числе в части медицинского обеспечения, пенсионных выплат, оформления документов.

"Отдельные поручения по конкретным людям были даны, но часть этих вопросов носит не персональный характер, а требует нормативных решений", – заключил Медведев.

Ранее Владимир Путин подписал указ, предусматривающий упрощенный порядок получения российского гражданства жителями Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины.

Решение также распространяется на жителей указанных территорий, которые ранее имели гражданство РФ, но оформили выход из него. Ранее речь в указе шла лишь о жителях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

До этого в МВД РФ сообщили, что находящиеся на территории РФ граждане Украины, ДНР и ЛНР вправе остаться в стране и после 17 августа, даже если у них отсутствуют соответствующие разрешительные документы на проживание или трудовую деятельность. Гражданам указанных стран рекомендуется обращаться в органы МВД для оформления статуса беженца или временного убежища.

