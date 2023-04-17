Минцифры предложило отменить требования к зарплате ИТ-специалистов до 30 лет для ипотеки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Правила получения льготной ипотеки IT-специалистам в возрасте до 30 лет включительно прилагается упростить, исключив требования к их минимальной зарплате, сообщает ТАСС со ссылкой на Минцифры РФ.

Кроме того, ведомство выступило с инициативой увеличить общую сумму кредитов, на которую рассчитана программа, более чем вдвое – с 240 до 500 миллиардов рублей.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о расширении льготной ипотеки для IT-специалистов. Так, под новые условия подпадают сотрудники всех аккредитованных компаний в возрасте от 18 до 50 лет.

Власти также снизили уровень зарплаты, с которой можно претендовать на льготные кредиты. Так, желающие получить льготную ипотеку в городах-миллионниках должны зарабатывать 120 тысяч рублей в месяц, а в остальных населенных пунктах – 70 тысяч. При этом в Москве претендентам нужно получать не менее 150 тысяч рублей.

Кроме того, чтобы не потерять выгодную ставку по ипотеке, человеку необходимо проработать в аккредитованной компании не менее 5 лет. В случае увольнения же льготная ставка будет действовать еще полгода.



В РФ расширили программу льготной ипотеки для IT-специалистов

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