Названы неофисные профессии с зарплатой до 200 тысяч рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Россиянам предлагают множество вакансий на открытом воздухе с высокой оплатой труда. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на данные платформы "Авито.Работы".

"Работу на свежем воздухе предлагают в агропроме, ЖКХ, строительстве, индустрии гостеприимства и других сферах, причем не только летом, но и зимой", – рассказал директор по развитию платформы Дмитрий Пучков.

Для соискателей без опыта работы рынок труда предлагает вакансии монтажника дорожных знаков и разметки. Труд такого специалиста в Санкт-Петербурге и Ленинградской области оценивают в 60–90 тысяч рублей. В Москве с резюме без опыта работы можно устроиться рабочим зеленого хозяйства с зарплатой в 61 тысячу рублей. До 100 тысяч рублей предлагают вакансию виноградарем в Крыму. Отмечается, что такие вакансии подойдут людям, которые готовы к тяжелому труду.

В Омской области предлагают работу для агрономов с профильным образованием и стажем. Заработная плата варьируется в пределах 50–100 тысяч рублей.

Для желающих поработать летом тоже есть вакансии. Так, москвичи могут устроиться поваром-мангальщиком в открытое кафе в парке. Зарплату предлагают от 70 до 100 тысяч рублей.

В курортный сезон вакансии спасателей и нянь-аниматоров с оплатой в 60 тысяч рублей открыты в приморских городах. А в Санкт-Петербурге можно устроиться капитаном катера-буксира для вейксерфинга и зарабатывать 150–200 тысяч рублей в месяц. Также открыты вакансии продавца сахарной ваты и видеооператора для съемок футбольных матчей.

Ранее сообщалось о зарплатных ожиданиях москвичей. По данным опроса, жители столицы хотели бы зарабатывать больше 200 тысяч рублей в месяц.

Самые высокие зарплатные ожидания у IT-специалистов – 324 тысячи рублей в месяц. На втором месте – мастера из индустрии красоты с зарплатными ожиданиями в 285 тысяч рублей. На третьем месте – сотрудники сферы медицины, которые назвали сумму в 243 тысячи рублей.

