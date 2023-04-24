Почти половина россиян меняли работу из-за плохого начальника

Фото: depositphotos/HayDmitriy

Россияне рассказали о своей готовности сменить работу, если на месте не сложились отношения с руководством. О результатах исследования сервиса "Работа.ру" сообщает "Газета.ру".

По данным опроса, готовы сменить работу из-за плохого начальника 46% респондентов, не готовы уходить с прежнего места – 9%. Почти половина россиян (45%) заявили, что ранее увольнялись по этой причине.

Терпеть плохое руководство из-за высокой оплаты труда готовы 51% опрошенных. Для 43% россиян задачи или специфика работы важнее начальства, поэтому они не хотели бы менять работу. 32% не стали бы увольняться из-за хороших взаимоотношений в коллективе.

Страх не найти работу с такой же заработной платой может стать причиной остаться на работе для 28% респондентов. Надеются на уход начальника 18%. 17% опрошенных заявили, что у них нет сил искать новое место. А 12% отметили, что эмоционально привязаны к своей работе, поэтому не готовы увольняться.

На вопрос об отношении к своему руководству большая часть россиян (44%) заявила о принятии нейтральной позиции. Профессиональность своего начальника и умение поддерживать отметили 37% опрошенных. 19% россиян рассказали, что негативно относятся к своему руководителю и хотели бы его сменить.

Ранее сообщалось, что москвичи хотели бы зарабатывать больше 200 тысяч рублей в месяц. По данным исследования, самые высокие зарплатные ожидания у столичных IT-специалистов – 324 тысячи рублей в месяц. На втором месте – мастера из индустрии красоты с зарплатными ожиданиями в 285 тысяч рублей. На третьем месте – сотрудники сферы медицины, которые назвали сумму в 243 тысячи рублей.